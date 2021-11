Inondations : le nord-ouest américain sous les eaux

Des plaines transformées en lacs, des morceaux de routes arrachées par les torrents de boue, des tronçons de railles aussi. Les pluies qui se sont abattues à l’est de Vancouver ont fait des ravages. Des milliers d’habitants ont évacué leurs maisons et des centaines ont dû être secourus. L’état d'urgence a été décrété et l’armée est arrivée en renfort dans cette province canadienne. Il faut rechercher les disparus et restaurer le réseau routier au plus vite pour acheminer l’aide et les secours. Un peu plus au sud, côté américain, l'eau s’est retirée et les habitants de l’État de Washington sont retournés chez eux encore effrayés par ce qu’ils ont vécu. Ici aussi, l'état d’urgence a été décrété. C’est la deuxième vague d’inondations majeures que l’État de Washington subit en seulement deux ans. T F1 | Reportage F. Agnès