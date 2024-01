Inondations : le Pas-de-Calais passe en alerte rouge

La vigilance rouge est déclenchée dans le Pas-de-Calais. Au bord de l'Aa, dans un quartier presque déserté, les derniers habitants quittent leurs maisons. "En deux heures de temps, il y a l'eau qui remonte dans la cave à la maison. C'est trop dangereux", confie une habitante. Le débit est encore plus fort. La montée des eaux est encore plus rapide qu'au mois de novembre. En aval du fleuve Aa, à Bourthes, beaucoup d'habitations ont été évacuées. L'eau est montée d'au moins 50 cm. Ce mardi soir le courant reste extrêmement fort. Plus tôt dans l'après-midi, au bord de La Lys, cette fois en vigilance orange, vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article à quoi ressemblait déjà la commune de Thérouanne. Dans la boulangerie, sur le point enfin de rouvrir après la crue de novembre, c'est le désastre. Partout, des protections de fortune ont été érigées. La mairie, elle, n'est plus qu'un îlot. "On a des craintes, puisque cette inondation, elle est plus importante que celle que nous avions connue au mois de novembre". L'eau continue de monter plus haute à chaque instant. Un habitant n'a pas trouvé un hébergement d'urgence pour son frère handicapé. "Il faut lui trouver une chambre d'hôtel. Je suis embêté. Je n'ai jamais vu ça de ma vie", déplore-t-il. Devant la menace juste devant eux, certains ont pris la décision d'évacuer. "Passé la nuit ici, non, ce n'est pas possible", dit l'un d'eux. Partir en urgence parce que de nouvelles précipitations sont attendues toute la nuit. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J. Clouzeau, J.Bervillé