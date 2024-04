Inondations : les agriculteurs inquiets

Depuis ce matin, Roland Pothier, agriculteur céréalier, fait des allers-retours pour alimenter le seul système capable de limiter l'inondation. Cinquante ans à travailler près de la rivière, il en a connu des crues. Mais celle-ci, il estime qu'elle aurait pu être moins importante. Les rivières de l'Ouche et de la Tille ont débordé sur plusieurs kilomètres. Dans le village voisin, l'eau bloque l'accès à certaines cultures de Samuel. "Le champ de moutarde, il est à 300 mètres, on ne peut pas y avoir accès pour l'instant. Je ne sais pas quand on pourra y aller", se plaint-il. Les parcelles accessibles, comme ses dix hectares de blé, sont inondées depuis quatre jours. L'agriculteur ne peut rien faire pour évacuer l'eau. Quand elle sera partie, il faudra attendre une dizaine de jours pour savoir si son blé est perdu. Cette situation serait catastrophique. La majorité des agriculteurs n'ont pas assuré leur récolte. Si le régime de calamités agricoles est reconnu, ils pourront être indemnisés. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin