Inondations : les maires en première ligne

Depuis mardi, Laurence Porte, maire (Horizons) de Montbard (Côte-d'Or) est une femme pressée. Environ 24 heures à peine après la décrue, elle vient faire un point de situation chez un habitant sinistré. Il faut savoir rassurer. Après une crue historique et la violente montée des eaux, le quartier a retrouvé son calme. Montbard, environ 5 000 habitants, dont 400 personnes habitent en zones inondables. Chaque fois que la Brenne sort de son lit, c'est la course pour Madame le Maire. La preuve, à peine cinq minutes de route, il faut déjà s'arrêter. Devant une maison, dans un quartier de la commune, la puissance du courant a provoqué un glissement de terrain et isolé ses habitants. L'autre préoccupation de l'élue, à priori, moins visible mais tout aussi importante, c'est l'eau potable. Trop d'impuretés, qui avec la crue, se sont infiltrées dans un puits le rendant inutilisable. De retour en mairie, elle a une dernière mission, celle d'inscrire la commune en état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage F. Chevallais, B. Gereys