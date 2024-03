Inondations meurtrières : d’importants moyens pour retrouver les disparus

Trouver le moindre indice. À pied, sur l’eau ou dans les airs, 200 pompiers et gendarmes ont été mobilisés toute la journée. Ce lundi, dans la matinée, le corps d’un homme a été découvert sur les rives du Gardon, probablement celui du père de famille disparu depuis samedi soir. Mais après deux jours de recherches, les deux enfants de quatre et treize ans, eux, restent introuvables. Cet après-midi, des habitants ont déposé des fleurs devant le pont submersible de Dions, où la famille a été emportée par les eaux, un moyen pour eux de rendre hommage. À 40 kilomètres de là, à Goudargues, ce sont les corps de deux femmes d’une cinquantaine d’années qui ont été découverts. Le fils de l’une d’elles témoigne par téléphone, encore sous le choc. Dans la commune, les habitants ne cachent pas leur émotion. À Dions, les recherches ont été arrêtées à la tombée de la nuit, et reprendront demain matin, pour tenter de retrouver le corps des deux enfants disparus. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia