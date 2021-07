Inondations meurtrières en Allemagne : des images impressionnantes

Après le déluge, l'eau se retire peu à peu et laisse apparaître l'immensité des dégâts. Schuld, en Rhénanie-du-Nord, est la commune la plus touchée par les pluies diluviennes, qui submergent littéralement l'ouest allemand depuis plusieurs jours. Les habitants que nous avons rencontrés sont des survivants de la crue exceptionnelle de la rivière de l'Ahr. "Il y avait des maisons juste en face, et là je ne vois plus rien. Deux maisons ont disparu. Honnêtement, tout est allé si vite", raconte Renate Holzen. "C'est une toute petite rivière, vous savez. Normalement, quand elle monte, c'est 50-60 centimètres. Là c'était quatre à cinq fois plus. Tout le monde a été surpris, c'était la folie hier soir", confie Karl-Heinz Grimm. La nuit dernière fut la pire de toute. Pendant des heures, des torrents d'eau et de boue ont englouti la Rhénanie-du-Nord, abandonnant les habitants à leur sort, restreints à lutter en vain contre la force des éléments. Les secours ont bien tenté d'intervenir, comme à Aix-la-Chapelle. Mais comment lutter un torrent aussi puissant, capable de broyer des habitations et d'emporter sur des kilomètres des dizaines de véhicules.