Inondations meurtrières : l'Espagne balayée par des pluies torrentielles

En moins de 24 heures, Aldea del Fresno est devenue presque méconnaissable. Les voitures sont pour la plupart enchevêtrées et le pont n'existe plus. Ce village de 3 500 habitants à l'ouest de Madrid est ravagé. Dans la banlieue de Tolède, une estrade n'a pas résisté à la puissance du torrent de boue. Même scène plus à l'Est, à Alcanar, dans la province de Tarragone, là aussi l'eau a tout emporté. Madrid, la capitale espagnole n'a pas non plus échappé à ces inondations. Dimanche 03 septembre, certaines lignes de métro étaient hors service. Toute la nuit, il a plu sans discontinuer et la Guardia Civil a multiplié les sauvetages, mais le bilan provisoire s'élève déjà à trois morts et trois disparus. Dans l'après-midi du 4 septembre, à Villamantilla, un village à l’ouest de Madrid, l'heure est au nettoyage, nous l'explique Julien Garrel, correspondant permanent TF-LCO-Espagne. La remise en état va prendre des mois et les habitants sont encore traumatisés. Paradoxalement, ces inondations sont dues à une sècheresse extrême en Espagne, un pays où 75 % du territoire menacent de devenir une terre aride et sans vie. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Garrel, A. Exposito