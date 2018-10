Inondations : mobilisation générale pour les sinistrés à Villemoustaussou

Les quartiers se vident peu à peu à Villemoustaussou. En effet, ce lundi 15 octobre 2018, des centaines de personnes ont perdu leur maison, leur voiture ou leur commerce, emportés ou ravagés par la montée des eaux. Certains sont repartis avec quelques affaires, d'autres sont complètement démunis. Toutefois, ces sinistrés peuvent compter sur la générosité et de la solidarité des habitants de la région. Cette nuit, la plupart d’entre eux dormiront dans le foyer de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.