Inondations, neige : la Californie balayée par les intempéries

La Californie s'apprête à affronter sa 11e tempête depuis le début de cette année 2023, appelée "rivière atmosphérique". De nouvelles pluies diluviennes pourraient dès ce mardi s'abattre des sols déjà saturés. Certaines villes comme Pajaro restent sous les eaux. Les fortes précipitations de ces derniers jours sont à l'origine de ces inondations. La neige tombait également en abondance. À Crestline, un village des montagnes californiennes, de nombreux toits se sont effondrés sous le poids de la neige. Un peu plus au nord, dans le Willamette National Forest (Oregon), les secours ont effectué de sauvetage un peu particulier. Deux amis voulaient aider une automobiliste bloquée par la neige près d'une forêt. Ils ont à leur tour été pris au piège, à la tombée de la nuit. Coincés dans le froid, sans réseaux, ils hésitent à marcher dans la neige. Finalement, l'un d'eux se rappelle qu'il a un drone avec lui. Ces MacGyver amateurs ont alors bricolé une solution inattendue. Ils accrochent un téléphone au drone et écrivent un message à la femme de l'un d'eux avec leur localisation précise. Cela a fonctionné puisque les secours arrivent sur place. Depuis ce mardi matin, c'est la côte-ouest des États-Unis qui se retrouve frappée par une tempête de neige. Plus de 240 000 de foyers sont privés de courant. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon