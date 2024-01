Inondations : nouvelle alerte dans le Pas-de-Calais

Depuis la dernière crue, il y a près de deux mois, l'eau est toujours là. Depuis dimanche, elle monte encore. En quelques heures, la rivière s'est déversée dans un jardin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. C'est un scénario qui se répète. Tout aussi impuissant, d'autres surveillent le niveau de la Canche chaque centimètre de la montée des eaux. Depuis la matinée, la rivière monte, redescend quelques instants et finit par déborder dans un quartier. Jeanne-Marie et Alain refusent d'évacuer. Trop douloureux de quitter leur maison, alors ils se protègent comme ils le peuvent. Malgré cela, en novembre, il y a eu 15 centimètres d'eau à l'intérieur. "On en a ras-le-bol. On a besoin d'un grand curage des rivières. J'espère que ça va bientôt arriver et la décrue", lâche Jeanne-Marie. C'est presque la colère qui les fait tenir. Bruno Vasseur n'a pas fini de nettoyer les dégâts d'un épisode interminable. "Un peu dans le stress comme on dit, un peu dans l'angoisse, un peu comme tout. On n'a pas les larmes, mais on n'est pas loin. C'est désespoir partout", dit-il, ému. Lundi soir s'annonce comme une nouvelle nuit d'incertitude. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J. Clouzeau, J. Bervillé