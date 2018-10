Inondations : polémique sur l'alerte

Dans la nuit de dimanche à lundi 15 octobre 2018, Météo France n'a déclenché son alerte rouge qu'à six heures du matin, soit huit heures après le début de l'orage qui s'apparente en fait à un déluge. Était-ce déjà trop tard ? Y a-t-il eu une défaillance ? C'est ce que pensent de nombreux sinistrés, contrairement au Préfet de l'Aude, qui n'est pas de cet avis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.