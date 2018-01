Inondations : pourquoi la décrue est-elle si lente ?

Le niveau de l'eau est globalement stabilisé, mais la décrue n'est pas encore amorcée. Cette année, les rivières et les fleuves ont du mal à retrouver leur débit normal. Contrairement à l'épisode de crue exceptionnelle de 2016, il faudra attendre plusieurs jours pour voir l'eau se retirer. Comment expliquer ce phénomène alors qu'il ne pleut plus ? Pourquoi la décrue est-elle si lente ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.