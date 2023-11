Inondations : pourquoi l'eau ne s'évacue pas ?

Un immense marécage, voilà à quoi ressemble, cette semaine, une grande partie des plaines du Pas-de-Calais. Depuis le début de l'année 2023, il est tombé plus de 820 millimètres d'eau. Soit 25% de plus qu'en 2022, à la même époque. Le relief est également un frein aux ruissellements des eaux. La crête de l'Artois qui traverse le département, culmine à 214 mètres à peine. Conséquence, il y a des pentes faibles et des écoulements très lents. Une eau qui stagne, d'autant plus que le terrain n'est pas poreux. Les cours d'eau du département n'ont que très peu d'affluents. Il n'y a aucun bras de délestage donc pour absorber les crues. "Le niveau de la mer étant plus élevé que l'eau douce, donc l'eau de ruissellement n'arrive pas à s'écouler au niveau de la mer.", explique Marjorie Bertrand, hydrogéologue de la SAUR. La main de l'homme participe aussi au dérèglement. La disparition des haies et l'artificialisation des sols aggravent encore les débordements. Pour preuve, l'effondrement, dans l'après-midi de ce vendredi 10 novembre, d'un pont de la promenade des remparts à Montreuil-sur-Mer. TF1 | Reportage H. Dreyfus