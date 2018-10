Inondations : pourquoi le Var est-il régulièrement touché ?

La vitesse de la montée des eaux a le plus frappé dans les intempéries qui se sont abattues dans le Var. En effet, certaines routes ont été submergées en moins d'une demi-heure. Des rivières d'ordinaire paisibles se sont transformées en torrents déchaînés, et ce n'est pas la première fois. Le département est régulièrement victime de ce phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.