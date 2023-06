Inondations : sauvetage miraculeux dans les Alpes-de-Haute-Provence

C'est un miracle et Marianne a encore du mal à le réaliser. Elle est saine et sauve, et n'a même pas une égratignure après avoir été emportée dans sa voiture, par une rivière transformée en torrent dans la soirée du lundi 5 juin. Piégée avec de l'eau jusqu'aux hanches dans son véhicule, elle a réussi à se mettre à l'abri. Elle a pu être évacuée vingt minutes plus tard par un riverain. Mardi matin, en découvrant les dégâts, les agents de la commune de Pierrevert n'en revenaient pas. "Elle a une chance inouïe. La voiture aurait pu se retourner, elle aurait pu se noyer.", dit Philippe Antoine, chef de police municipale de Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence). Le Chaffère, la rivière de Pierrevert, est sorti de son lit violemment de plusieurs endroits et a failli faire une autre victime. Sur cette route, en image, une jeune femme de 20 ans s'est faite aspirée par l'eau dans une buse. Le maire a pris de ses nouvelles, elle est aussi indemne. Plus de 40 millimètres de précipitations sont tombés en une heure lundi soir, les dégâts sont importants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Jit