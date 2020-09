Inondations : un désastre économique dans le Gard

Au-delà des drames humains, les inondations dans le Gard ont aussi des conséquences économiques à très long terme. Déjà fragilisés par la crise sanitaire, les commerçants, les agriculteurs et les artisans se retrouvent démunis et sans outils de travail. Nos journalistes sont allés à leur rencontre à Saint-Jean-du-Gard et Saumane près du Gardon, la rivière qui est sortie de son lit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.