Inondations dans le Var : deux personnes retrouvées mortes

Après une nuit d'inondations et de crues à Sainte-Maxime, deux victimes ont été retrouvées noyées à l'intérieur de leur véhicule. Ce jeudi 11 octobre 2018, des hélicoptères, des centaines de plongeurs et de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour trouver d'autres voitures, et leurs éventuels passagers emportés par les orages. L'alerte orange est levée dans le département du Var, mais la préfecture appelle les habitants à limiter leurs déplacements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.