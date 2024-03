Inquiets pour leur sécurité : les Français attirés par l’autodéfense

Pour apprendre à parer les coups, Lorie se rend chaque semaine dans son cours d’autodéfense. Cela fait un an qu’elle s’entraîne. Comme elle, de plus en plus de Français ont choisi d’apprendre à se protéger. Plus de 1 000 agressions recensées par jour, rien qu’en 2023, alors en cinq ans, le nombre d’adhérents a presque doublé dans le club d’arts martiaux où nous nous sommes rendus. Une fréquentation en hausse, c’est aussi le cas dans les armureries. Le spray au poivre est devenu le produit le plus demandé, dix fois plus de vente qu’il y a quatre ans. Étonnant, car si l’achat est autorisé, il est interdit de le porter sur soi. Le taser et la matraque sont prisés par une clientèle qui a aussi évolué ces dernières années. Ces produits sont dangereux, mais surtout interdits. Et pourtant, de nombreux Français portent ces armes dans l’espace public en pensant être dans la légalité. Certains vont encore plus loin et cherchent à se procurer des armes à feu. Le seul moyen légal, c’est d’obtenir un permis dans un centre de tirs sportif. Leur fréquentation a augmenté de 70% en dix ans. TF1 | Reportage L. Cloix, P. Veron, J.F. Drouillet