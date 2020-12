Inquiétude dans le Tarn suite à la disparition d’une jeune mère de famille

Les recherches poursuivent depuis six jours. À Cagnac-les-Mines, les gendarmes font une enquête de voisinage pour tenter de retrouver Delphine Jubillar. La jeune femme de 33 ans a disparu dans la nuit de mardi à mercredi dernier. L'infirmière aurait quitté son domicile seul à pied dans la nuit. C'est son mari qui lancé l'alerte dans le quartier, où les habitants sont sidérés. Le maire de la commune évoque une famille sans histoire. Une enquête pour disparition suspecte est ouverte et d'importants moyens. Une cinquantaine de gendarmes, un hélicoptère et un drone arpent le territoire et fouille lacs et forêts. Pour l'instant, aucune trace de la jeune femme. Les proches de Delphine Jubillar sont actuellement auditionnés et toutes les hypothèses restent envisagées.