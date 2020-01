Inquiétude dans les Pyrénées-Orientales à l’approche de la tempête Gloria

À Argelès-sur-Mer, les vagues viennent déjà lécher les murs des maisons. Le maire ne veut prendre aucun risque et demande aux habitants de quitter les lieux concernés. Sur la plage du Racou, les premières habitations ne sont qu'à une cinquantaine de mètres de la Méditerranée et certaines ont déjà les pieds dans l'eau. Pour tenter d'éviter l'inondation, la mairie a pris quelques précautions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.