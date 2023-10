Inquiétude face aux punaises : les entreprises de désinfestation débordées

Dans un camion, il y a une trentaine de sacs à traiter. À l'intérieur, ce sont des vêtements infestés de puces de lit. Ils vont être placés pendant quatre jours dans un container par moins 40 °C, une solution efficace pour tuer les insectes. Les affaires de onze clients différents occupent un container frigorifique. À l'étage, Johanne Sebban, gérante de la société Ice Bugs, reçoit plus de quinze appels par jour. Tous cherchent une solution immédiate. Les délais de prise en charge s'allongent. Actuellement, c'est plus de dix jours. Le coût du traitement par surgélation instantanée est de 175 euros pour un chariot de sacs de vêtements. C'est 220 euros pour un canapé trois places, 165 euros pour un sommier. Mais la facture peut vite grimper. Après quatre jours de traitement, Christelle Panse récupère, au matin du vendredi 6 octobre 2023, 47 sacs de vêtements. Le montant réglé est 765 euros. Côté détection, tout s'est aussi accéléré depuis deux semaines. Olivier Gremaud, diagnostiqueur canin, et son chien enchaînent les rendez-vous dans les entreprises, mais aussi chez les particuliers, dont une cliente qui souhaite rester anonyme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Romanens, F. Mignard