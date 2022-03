Inscription sur les listes électorales : mode d'emploi

De plus en plus d'inscriptions sur les listes électorales se font en ligne, mais cette habitante de Saint-Cloud a préféré se rendre à la mairie pour faire la démarche. À quarante jours du scrutin présidentiel, vous avez jusqu'à demain soir minuit pour vous inscrire en ligne et jusqu'à vendredi pour aller dans votre mairie. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Un justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d'identité suffisent. Trois jours avant le scrutin au plus tard, vous recevrez cette nouvelle carte électorale. Deux nouveautés cette année : un QR code et un numéro national d'électeur. Ils vous serviront notamment à vérifier votre situation ou faire une procuration. Cette démarche est simplifiée cette année. Vous pouvez désormais mandater un proche d'une autre commune que la vôtre. En revanche, ce dernier devra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Et si comme Grégoire, vous avez 18 ans d'ici le 10 avril, votre inscription est automatique, mais il vaut mieux le vérifier auprès de votre mairie. TF1 | Reportage M. Karmanin - R. Roiné