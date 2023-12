Insécurité à Mayotte : la police face aux gangs

C’est la sortie des cours à seize heures et 30 minutes, dans le lycée “Younoussa Bamana”. La moitié des élèves autorisés à quitter les lieux tandis que l'autre moitié doit patienter une demi-heure à l'intérieur de l’établissement, entouré de fils barbelés, comme dans une prison. C’est une sortie en deux temps, encadrée par des policiers, lourdement armés. L'objectif est que les deux bandes rivales qui cohabitent dans ce lycée ne se croisent pas dans la rue. Des médiateurs à l'entrée des bus, car pas une semaine ne passe, sans que des véhicules scolaires ne soient caillassés. Fini les vitres, on a posé du plexiglas, car ils sont moins dangereuses en cas d'éclat. C’est une angoisse pour Gaitana, quinze ans, de rentrer le soir chez elle. Les violences entre jeunes sont si fréquentes que la police déploie des drones, afin de surveiller les rues de Mamoudzou, tous les matins, tous les soirs. Et parfois, les forces de l'ordre sont ciblées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta