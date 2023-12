Insécurité : braquage rocambolesque en Vendée

Il y a eu une course-poursuite dans une commune d'à peine 5 000 habitants. Samedi dernier, aux environs de dix heures, une voiture de gendarme s'arrête, en face d'elle, trois braqueurs en fuite viennent de percuter un véhicule. Ils lèvent les bras et se rendent. Maréchal des Logis-Chef Rémi, gendarme, était présent sur les lieux. Il n'aurait jamais pensé vivre une telle scène dans sa petite ville. Une commerçante a aussi assisté, médusée, à la course-poursuite. Tout commence aux environs de 9h30 dans une bijouterie. Sur les images fournies par le gérant, les trois hommes ont séquestré l'employé dans les toilettes et ont volé des montres. Ce braquage est une première pour les propriétaires, implantés dans la petite ville depuis deux générations. Les malfaiteurs pensaient avoir fait le coup parfait. Ils étaient loin de se douter que Major Stéphane, gendarme, venu faire changer la pile de sa montre, les verrait sortir de la bijouterie et donnerait l'alerte. Âgés de 17 à 24 ans, les trois braqueurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire TF1 | Reportage J. Cressens, M. Belot, N. Hesse