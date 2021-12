Insécurité dans les transports : ces femmes qui changent leurs habitudes

À 19h30, il y a encore du monde sur les quais. Une jeune femme se dit sereine, mais elle rentre chez elle le plus tôt possible. "Quand on est une fille et qu'on est toute seule le soir, très tard, ça fait peur", confie-t-elle. Selon une étude publiée cette semaine, une femme deux ressent un sentiment d'insécurité dans les transports. Lors de notre tournage, c'était plus. "C'est surtout des sons qui me mettent en insécurité, si j'entends un pas très pressé derrière moi ou des choses comme ça. Ça, c'est dans le métro ou en sortant du métro", indique une autre. À 21h30, Camille attend le RER avec dans son sac de quoi se défendre. "Je ne vais jamais sortir sans mon spray. Je fais très attention, je préviens mes proches à quelle heure j'arrive, à quelle heure je pars", fait savoir la jeune femme. Au file des heures, il y a beaucoup moins de monde. Le sentiment d'appréhension s'accentue, y compris pour les hommes. Quatre sur dix affirment se sentir en insécurité. "Il y a toujours des embrouilles", selon un usager des transport en commun. "La racaille, ils arrachent les téléphones", raconte un autre. TF1 | Reportage F. Agnès, Q.Danjou