Insécurité : des maires réclament plus de pouvoirs pour leur police municipale

L'insécurité se développe inexorablement dans plusieurs communes. Des maires lancent donc un appel pour que les polices municipales aient plus de pouvoirs. Aujourd'hui, leur champ d'action est très limité et les agents se sentent souvent impuissants. Nos journalistes sont allés constater à La Roche-sur-Yon (Vendée) et à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) comment les policiers municipaux travaillent.