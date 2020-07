Insécurité : le danger des mortiers d'artifice

Un mortier est un long tube avec une charge explosive à l'intérieur. Le tir part à 80 km/h et peut parcourir plusieurs dizaines de mètres. Ces produits sont pourtant en vente libre. Pour les fusées qui montent jusqu'à 30 mètres, il suffit d'avoir 18 ans. Sur la plupart des sites, aucun justificatif d'identité n'est demandé. Face au danger des mortiers, les policiers demandent un renforcement de la réglementation.