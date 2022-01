Insécurité, le ras-le-bol des habitants des petites villes

Nous sommes dans a cité de Kercado au sud-ouest de Vannes. Pour nous parler du quartier, nous avons rendez-vous au milieu des tours avec un groupe de résidentes. Le lundi après-midi, c'est tricot. Ce lieu, c'est leur petite bulle. Dehors, parfois, la cité les effraie, car elles savent très bien ce qui s'y passe. Avec un fatalisme déconcertant, elles nous décrivent un quartier empoisonné par la drogue. Quand on leur fait écouter les propositions des candidats pour lutter contre ce fléau, elles n'y croient plus. Parfois, le sentiment d'insécurité va bien au-delà des quartiers sensibles. Nous partons pour le hameau de Bochocho à 20 km de Vannes. Aucune délinquance avérée, même pas de cambriolage ces dernières années, et pourtant, on y trouve des habitants très vigilants. Ils sont une cinquantaine à surveiller le quartier. Objectif : repérer un possible cambrioleur et rassurer les habitants de ce hameau. Le sentiment d'insécurité se nourrit aussi d'actualités parfois inquiétantes, l'agression dans les transports en commun, l'arnaque sur Internet, ou le cambriolage dans le quartier voisin. C'est ce qui est arrivé à plusieurs boutiques du centre-ville d'Auray il y a un mois. Cette nuit-là, des voleurs s'introduisent dans la boutique de Kevin. L'alarme retentit. Ils n'ont le temps que de s'emparer du fond de caisse. Il attend alors des mesures fortes pour lutter contre cette délinquance. Pour lui, les caméras de vidéosurveillance sont nécessaires. Et elles le deviennent aussi dans des coins où on ne les attend pas. Depuis des mois, la presse locale relate des vols de carburant, d'engins agricoles dans des fermes très isolés. Le phénomène est important, alors les gendarmes font la tournée des villages pour conseiller et écouter les agriculteurs. Entendre ce sentiment d'insécurité d'une partie des Français, sans jouer avec la peur ni l'occulter, un équilibre difficile pour nos candidats en pleine course à la présidentielle. TF1 | Reportage M. Poissonnet - V. Abellaneda - A. Silberman