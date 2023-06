Insécurité : les attentes des Marseillais

Dimanche soir encore, une jeune fille de 17 ans et un adolescent de 16 ans ont été blessés dans une fusillade à proximité d'un point de vente de drogue. Dans cette cité où le trafic a pris toute la place, le sentiment des habitants est amer. "Il y a beaucoup de disparité. Les jeunes sont bloqués ici. Donc plus de moyens, plus de financements, plus d'associations, ce serait pas mal", affirme un jeune Marseillais. À Marseille, la violence est devenue quotidienne dans ses quartiers. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été tuées dans des règlements de comptes. Pourtant, ces derniers mois, plus de 300 policiers sont arrivés en renfort et des opérations sont menées chaque jour pour lutter contre le trafic. Les habitants, eux, sont toujours inquiets. "J'habite ici depuis que je suis née. Ça ne date pas d'hier. Ça fait un moment. Malgré qu'il y a des patrouilles, pratiquement tous les jours, il n'y a rien qui change", constate une mère de famille. "Il faut une police de proximité qui soit prête à discuter avec les jeunes. C'est le seul moyen d'empêcher le deal", ajoute une autre riveraine. En visite à Marseille, Emmanuel Macron déploie encore d'autres moyens du côté de la police judiciaire, avec l'arrivée d'une trentaine d'enquêteurs supplémentaires et de nouveaux magistrats ainsi qu'une compagnie de CRS permanente dans les quartiers Nord dès l'automne prochain. TF1 | Reportage P. Lefrançois, L. Huré, É. Bonnot