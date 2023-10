Insécurité, trafics de drogue : des gendarmes en renfort

Des forces de l'ordre dans des zones rurales où elles sont quasiment inexistantes, c'est l'objectif annoncé par le gouvernement, avec la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Elles seront réparties dans presque tous les départements de la métropole et d'Outremer. Au total, 238 brigades en plus des 3 500 existantes et 2 144 nouveaux postes de gendarmes à temps plein. Une majorité de ces nouvelles unités seront mobiles dans des camions aménagés où l'on pourra par exemple porter plainte. La mission de ces brigades de proximité sera de renouer le contact avec la population dans les territoires où les gendarmes avaient disparu du paysage. Trois de ces brigades mobiles seront par exemple mises en place dans le Doubs, notamment dans la commune de Bethoncourt. Il y a déjà une gendarmerie et les quatre nouveaux agents mobiles viendront donc en renfort des seize déjà présents pour lutter spécifiquement contre les trafics. C'était une demande de la mairie qui espérait même deux agents de plus. En plus de ces unités, la construction de nouvelles gendarmeries en zones rurales débutera d'ici un an. Ces nouvelles brigades seront mises en place progressivement jusqu'en 2027. TF1 | Reportage A. Bourdarias, I. Blonz, B. Augey