Insee : la France a dépassé les 66 millions d'habitants en 2015

Selon les derniers chiffres du recensement communiqués par l'Insee ce mercredi 27 décembre, la population française était de 66 190 280 habitants au 1er janvier 2015. Elle a augmenté de 0,5% en moyenne par an entre 2010 et 2015, soit une hausse de 1 577 341 habitants pendant cette période.