Insolite : un cerf trouve refuge dans le jardin d'un habitant du Loiret

Le samedi 25 novembre, Sylvain filme un cerf qu'il vient de sauver d'une chasse à courre, dans son jardin. Quelques minutes auparavant, l'animal s'est précipité dans sa propriété, poursuivi par une meute de chiens. "Le cerf était complètement affolé. Il saignait un petit peu du nez et tout. J'avais mal pour lui", raconte son sauveur. L'équipage de chasse rentre alors en grande pompe dans le jardin. Mais quelles sont les règles qui régissent la chasse à courre ? Peut-on poursuivre un animal jusque dans un jardin ? Antoine Gallon, représentant de la chasse à courre française, affirme que l'équipage, dans cette histoire, a respecté les arrêtés ministériels. La chasse à courre est autorisée, notamment pour réguler la population des cerfs qui prolifère. Ce genre d'incident arrive régulièrement. Sur des vidéos, on trouve des animaux acculés qui se trouvent en plein centre ville. Le collectif AVA (Abolissons la Vénerie Aujoud'hui) s'inquiète aujourd'hui de ces scènes récurrentes. Les collectifs, les maires et les chasseurs cherchent aujourd'hui un compromis. Quant à notre cerf, il a retrouvé sa liberté. TF1 | Reportage S. de Vaissière, J. Clouzeau