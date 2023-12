Insolite : le monde en miniature

C'est bien plus qu'un train électrique. À Wunderland, littéralement pays des merveilles, vous voyagez comme Gulliver au pays des Lilliputiens. Plus d'un millier de trains sur 15 km de voies, 350 000 figurines, l'attraction n'a pas d'équivalent dans le monde. Onze univers différents qui ont chacun nécessité des années de travail. Il faudrait rester des jours devant la plage de Copacabana à Rio pour en appréhender tous les détails. Plus loin, des camions de pompiers en pleine intervention, et que dire de cet aéroport, 50 avions pas moins. Et toutes les 15 minutes, la nuit tombe, et parfait l'illusion. Pas moins de 350 personnes œuvrent en coulisses. Ouvrir un nouvel univers, c'est à chaque fois une aventure. Lennert Meyer-Puttlitz, créateur de décors à Miniatur Wunderland à Hambourg (Allemagne), travaille sur la future reconstitution de Monaco. Son Grand Prix ne prendra le départ qu'en 2025. L'objectif est d'être plus vrai que nature. Le coup de cœur de l'équipe de TF1 s'est porté sur le passage de Drake au sud de l'Argentine. Un océan déchaîné qui vous donnerez presque le mal de mer grâce à un dispositif unique, un peu comme les touches d'un piano ivre. Mais comment les kilomètres de voies ferrées, les centaines de trains et de voitures sont-ils gérés ? Ils se sont simplement inspirés d'une véritable salle de contrôle de la Deutsche Bahn, la SNCF allemande. Le prix d'entrée est compris entre 12 et 20 euros. Vous êtes certains d'en prendre plein les yeux. En quelques années et 40 millions d'euros d'investissement, Wunderland est devenue l'une des attractions touristiques les plus fréquentées d'Allemagne. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings