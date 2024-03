Etats-Unis : mais pourquoi ont-ils rétréci les vaches ?

Marcus Rodriguez, propriétaire d’une vache miniature, possède déjà trois chiens. Mais depuis quelques mois, son nouvel animal de compagnie est Rex, une vache miniature. Haut d'environ 80 centimètres, l'animal est docile. Dans son grand jardin, Marcus l'entraîne à marcher au bout d’une laisse et aussi à ne pas avoir peur des humains. La vache a beau être miniature, son prix l’est beaucoup moins. Elle coûte 8 000 euros en moyenne. Et même à ce prix-là, les Américains se les arrachent. Certains en ont même trouvé au pied du sapin. Ces deux dernières années, la popularité des vaches miniatures sur les réseaux sociaux a fait exploser les demandes aux États-Unis. Dans une ferme du Maryland, si le troupeau de vaches ne compte que quelques têtes, c’est parce que toutes les autres ont déjà été achetées. La plupart des bovins miniatures sont des vaches Highlands, réputées pour leur tempérament calme et leur capacité à s’adapter à différents milieux. À force de sélection et de croisemenst des plus petits spécimens, les éleveurs obtiennent des vaches jusqu'à deux fois plus petites que la normale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Derrien, J. Acher