Insolite : une nuit avec les bêtes sauvages

Ours majestueux, bison d'Amérique, loup arctique, coyote... La faune sauvage nord-américaine comme vous ne l'avez jamais vue. Pour cette famille, il s'agit d'une nuit de bivouac en pleine nature inoubliable. Le poste d'observation, cette cabine de trois mètres sur trois, simple mais confortable. Et surtout à l'aplomb d'un point ô combien stratégique : le lieu où viennent se nourrir les bêtes sauvages. Ici, pour laisser les animaux en semi-liberté, ce sont les humains qui sont enfermés. "On était tous les quatre au lit. On a vu le bison juste à côté. Un moment en famille, vraiment privilégié", affirme la mère de famille. La veille, un soigneur a également emmené le petit groupe pour une visite exceptionnelle du parc. Une fois les grilles fermées, le public parti, ils ont découvert ces grands espaces à pied, à l'heure où la vie sauvage est la plus active. "Les voir au sol, c'est assez rare parce que dans la journée, ils sont complètement en haut dans leurs arbres", explique le soigneur. "Profitez messieurs dames ! C'est un moment très rare", dit-il aux clients. Cette escapade dans le monde animal à 50 kilomètres de Paris a tout de même un coût : entre 150 et 250 euros par personne, pour deux jours et une nuit.