Insondables et captivantes : les couleurs flottantes de Rothko

Encore posé au milieu de la pièce, niveau, équerre et escabeau viennent nous rappeler que toutes les directives ont été respectées, car en matière d’accrochage, Rothko avait quelques exigences, pas de cadre, ni de vitre, des murs blancs pour recevoir ses tableaux, à seulement 30 centimètres du sol, et une lumière tamisée. Des consignes ultra-précises pour une peinture qui devait produire sa propre lumière comme une braise enfouie sous la cendre. Et même si cela apparaît d’abord étrange, son fils Christopher va nous expliquer que c’est en juxtaposant des rectangles qu’il entend y parvenir, avec leur couleur aux bords flous, qui se fende l’une dans l’autre et auxquels on a donné le nom de “Champs de couleurs”. Il n’est qu’à faire une recherche rapide sur Internet pour se rendre compte combien Rothko a visé juste. En regardant défiler le nombre incalculable de posters qui lui sont consacrés, déclinés par gamme de couleurs et proposés en toutes les tailles. C’est un immense succès commercial qui rebutait le peintre et qu’il refusait de toutes ses forces. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roiné