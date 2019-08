Instabilité de la bourse : l'or rassure

Les tensions internationales entre les États-Unis et la Chine ont des répercussions dans notre pays. La Bourse notamment a connu des soubresauts et l'une des conséquences de cette situation est la ruée vers l'or. Ce 8 août 2019, le cours de cette valeur refuge a atteint les 1 338 euros l'once, un niveau jamais vu depuis six ans. Comment expliquer cet engouement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.