Instagram, TikTok : les nouveaux recruteurs des réseaux sociaux

Un téléphone, un trépied et cet atelier de tôlerie se transforme en lieu de tournage. Dans cette PME du Loire-et-Cher, Bastien Porcher a tronqué son rôle de commercial pour celui de réalisateur. Il y a cinq postes à pourvoir. Ces vidéos sont des offres d’emploi destinées aux réseaux sociaux. Pas facile de s’improviser cinéaste. Cela fait six mois que l’entreprise souhaite embaucher. Passer par les réseaux sociaux est selon lui la méthode la plus efficace. Dans un marché du travail en tension avec du secteur qui peine à recruter, les employeurs délaissent les petites annonces traditionnelles. Des offres d’emploi dans la restauration, mais aussi la coiffure ou la pharmacie. La SNCF, l’armée et de grands groupes comme Carrefour se sont aussi lancés. C’est en visionnant une vidéo, l’été dernier, que Mohamed Belhassen Ayari a trouvé son contrat d’alternance en poissonnerie. Le jeune homme, incrédule, décroche son premier emploi et une formation. Pour adopter les codes des réseaux sociaux, les entreprises font appel à des agences spécialisées comme cette start-up née il y a cinq ans. Elle gère actuellement 70 campagnes de recrutement. Si vous cherchez du travail, pensez donc aux réseaux sociaux. Pourquoi pas, en accompagnant votre CV traditionnel d’un CV vidéo. T F1 | Reportage L. Kebdani, A. Mersi Bakchich