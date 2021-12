Installation au gaz : les précautions pour être en sécurité

En France, onze millions de foyers sont raccordés au gaz. La plupart des incidents se produisent sur les installations à l'intérieur des habitations. Ils ont deux origines. Comme l'explique le capitaine Gilles Agopian, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône, la première source est la distribution de gaz via le réseau enterré et la seconde les bouteilles alimentant notamment les gazinières. Pour prévenir les fuites, il existe des gestes simples, entretenir régulièrement la tuyauterie ou encore vérifier les dates de péremption sur les bouteilles de gaz. Il est aussi recommandé de faire inspecter sa chaudière et l'ensemble de son réseau par un spécialiste une fois par an. Pour les professionnels, la vérification des systèmes au gaz est une obligation. Franck Lagrenne, restaurateur parisien, est contrôlé tous les ans. Il a aussi installé des dispositifs de sécurité imposés par la loi. Par exemple, tant que la ventilation n'est pas activée dans sa cuisine, il est impossible d'utiliser le gaz. En outre, odeur de gaz, sifflement, si vous suspectez une fuite à votre domicile, surtout ne tentez pas d'intervenir vous-même. Sortez à l'extérieur avant de contacter les services d'urgence. T F1 | Reportage L. Merlier, J. Garro, W. Wuillemin.