Installation de la fibre : bientôt la fin des galères ?

Dans un quartier près de Limoges, c'est le sujet de conversation depuis des mois. Là-bas, ils ont vu les installateurs défiler. Mais la plupart ne reçoivent toujours pas la fibre. Une mère de famille, que nous avons rencontrée, bataille pour l'obtenir depuis un an et demi. "C'est un calvaire. On a enchaîné à peu près 7-8 rendez-vous, on n'est jamais prévenu et surtout il n'y a pas de suivi d'une équipe à l'autre... On n'a pas de personne à joindre", confie-t-elle. Elle est loin d'être la seule. En France, un quart des installations de fibre optique rencontre des problèmes. Comment l'expliquer ? Selon les clients concernés, les prestations sont souvent mal réalisées. Chaque jour, 12 000 foyers sont raccordés à la fibre optique. Souvent, les installateurs sont des sous-traitants payés à la tâche et très peu formés. Si vous êtes clients et que vous êtes concernés, aujourd'hui, aucun recours n'existe. Le sénateur (LR) de l'Ain, Patrick Chaize, vient de proposer une loi avec des mesures concrètes en faveur du consommateur. "D'une part la suspension de l'abonnement automatique au bout de cinq jours. Deuxième point, c'est des indemnités versées aux consommateurs au bout de cinq jours supplémentaires. Et enfin le troisième point, c'est la résiliation automatique sans frais de l'abonnement", détaille-t-il. TF1 | Reportage M. Alibert, É. Payró, C. Parédès