Installer une cuisine : les bonnes recettes pour payer moins cher

Bernadette recherche une nouvelle cuisine. Le genre d’achat où l’on prend plaisir à regarder le moindre détail. Mais le plaisir s'évanouit, une fois le prix connu : 5 800 euros. Elle avait pourtant en tête ce chiffre. Une cuisine équipée, premier prix, peut se trouver à partir de 2 000 euros. Mais cela, c’était avant. Depuis un an, tous les équipements ont augmenté : plus 20 euros la robinetterie, plus 50 euros pour un four, plus 100 euros pour les meubles de cuisine. D'ailleurs, c’est à cause du mobilier que deux cuisines, à l’apparence similaire, peuvent varier du simple au double en termes de prix. Le secret, c’est le prix des matières premières. Pour ne pas répercuter la hausse des prix, les cuisinistes ont trouvé l’astuce dans la maîtrise de la fabrication des matières premières. Désormais, dans une usine menuiserie du Cantal, ils découpent le bois et assemblent les cuisines ; alors qu’avant, ils étaient livrés préfabriqués. Car ces derniers temps, si le bois coûte très cher, le prédécoupé coûte encore plus cher. C’est là qu’on peut faire des économies, en relocalisant les découpes et les fabrications. Et pour maîtriser encore plus les coûts, il n’y a pas de petites astuces. Cette chasse au coût permet à certains cuisinistes de conserver leur clientèle, maintenir les prix tant que c’est possible et réajuster leur projet si besoin. Même si les prix augmentent, le marché des cuisines équipées reste très porteur. La demande est en constante augmentation. les Français adorent la cuisine, elle est, pour 80% d’entre eux, la pièce la plus importante de la maison. TF1 | Reportage J. Corbillon, J. Coulais, J.Y. Mey