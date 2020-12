Instauration du couvre-feu : qu’aura-t-on le droit de faire ?

Dès mardi 15 décembre, l'attestation de déplacement va changer de forme. Vous n'en aurez plus besoin en journée, mais il faudra continuer à regarder votre montre, car le couvre-feu prendra effet de 20h à 6h le matin. Si vous sortez dans cette tranche horaire, vous devrez remplir un nouveau document. Il ressemblera au précédent et autorisera les déplacements pour raison professionnelle, médicale, motif familial impérieux, mission d'intérêt général, une situation de handicap ou pour promener votre animal de compagnie. Les achats alimentaires ne font plus partie de la liste. Le couvre-feu implique un changement d'horaire et d'habitude pour beaucoup. Pour les vacances, les déplacements en avion ou en train seront autorisés même la nuit s'il n'y a pas d'autres choix. Par contre, si vous voyagez en voiture, il est formellement interdit de rouler après 20h. Et si votre travail vous oblige à sortir aux heures du couvre-feu, votre employeur devra vous remettre une attestation dérogatoire. Par ailleurs, la livraison des repas sera autorisée pendant le couvre-feu. En revanche, les colis non-essentiels ainsi que les livraisons de supermarché seront interdits entre 20h et 6h.