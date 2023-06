Intelligence artificielle : des professions irremplaçables

Quels sont les métiers qu’un logiciel ne peut pas remplacer ? Nous avons posé la question aux plus célèbres d’entre eux, ChatGPT, qui, de son propre aveu, n’a pas de compétence émotionnelle. Comme nous l’explique en chair et en os, Isabelle Rouhan, présidente de Colibri Talent, les emplois d’avenir qui ne seront jamais remplacés par une intelligence artificielle sont soit des métiers qui s’appuient sur des gestes techniques, soit des métiers qui ont beaucoup de relationnel comme le coiffeur, le cuisinier, l’aide-soignant, le généraliste, le cordonnier, le plombier. Pour tous les autres, le risque est soit d’être remplacé par une IA, soit par des salariés qui savent utiliser ces outils. Dans ce cabinet d’avocat, en image, on ne recrute que des profils à l’aise avec le numérique. Il faut dire que le patron, Me Alain Bensoussan, maîtrise les robots. Il utilise un assistant vocal, mais surtout un logiciel intelligent qui lui rédige tous ses contrats, dossiers de plaidoiries, assignations, des documents dont la rédaction se fait quasi-instantanément. Il gagne plus de dix heures par semaine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, J.F. Drouillet, E. Fourny