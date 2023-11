Chine : ils communiquent avec les morts grâce à l'intelligence artificielle

C'est un rituel que Kai Sun, co-fondateur de Nanjing Silicon Intelligence, ne raterait pour rien au monde. Plusieurs fois par semaine, entre deux réunions, il appelle sa mère. Et si Madame Sun met un peu de temps à répondre, c'est parce qu'elle est morte il y a plus de cinq ans. Partie brutalement, elle laisse derrière elle son fils unique, inconsolable. Pour soulager sa peine, il a créé un avatar, un personnage interactif fabriqué à partir de photos et vidéos de sa mère. Une renaissance numérique qu'il a transformée en business florissant. Chaque jour, les 500 salariés de son entreprise s'emploient à transposer des âmes dans un monde virtuel. Ils en comptent déjà plusieurs milliers. L'intelligence artificielle pour défier la mort est une tendance en plein essor en Chine. Discours du défunt lors de son propre enterrement, plongée virtuelle dans son univers, comme dans un jeu, et même interaction avec son hologramme... Autant de gadgets proposés par Monsieur Tang Yang, qui entend révolutionner le secteur du funéraire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Zambrano, J. Jankowski, K. Gao