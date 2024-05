Vols à l'étalage : les "gestes suspects" détectés par intelligence artificielle

Dans la Pharmacie le la Place, deux individus entrent comme si de rien n’était. Très vite, ils repèrent un rayon et le dévalisent, des dizaines de produits de marque directement dans le sac à dos du voleur. Mais il ne sait pas qu’une caméra juste au-dessus de lui, aidée par l’intelligence artificielle, détecte son comportement suspect et alerte aussitôt le propriétaire. Le pharmacien accourt immédiatement et pourchasse le malfaiteur. Il le rattrape in extremis, 1 000 euros de produits ont été sauvés. La scène s’est déroulée il y a quelques semaines dans l'officine de l'Aisne. L’entrée de la boutique en porte encore les traces. Ce jour-là, Laurent Bisiaux reçoit une alerte sur son téléphone, envoyée par l’intelligence artificielle qui a détecté le vol. Le logiciel qu’il vient juste d'installer travaille avec les images des 20 caméras de la pharmacie. Cela lui coûte 300 euros par mois. C'est un investissement rentable pour ce gérant qui subit de plus en plus de vols chaque année. Pharmacies, parfumeries, supermarchés, selon les derniers chiffres, le vol à l'étalage est en augmentation de 14% en France. Dans une supérette de banlieue parisienne, les tentatives de vol sont quasi quotidiennes. Pour lutter contre le phénomène, le gérant aussi a installé un logiciel dernière génération. Résultat, en huit mois, les vols ont baissé de 80%. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, J. Michel, M. Lopinski