Intelligence artificielle : le Père Noël compte dessus

Pour trouver une idée de cadeau, beaucoup pensaient à Internet. Aujourd'hui, il existe l'intelligence artificielle. Peut-elle nous aider davantage ? Nous avons fait le test en se fixant une mission : celle de trouver le jouet parfait pour notre neveu de cinq ans sur ChatGPT. Alors, il nous propose une dizaine d'idées de cadeau allant des jeux de société jusqu'aux instruments de musique. Mais c'est beaucoup trop générales. Pourquoi l'IA ne nous donne-t-elle pas des idées beaucoup plus précises ? Selon Giada Pistilli, responsable de l'éthique chez Hugging Face, pour obtenir des réponses plus pertinentes, il aurait fallu préciser les goûts et les passions de notre neveu, par exemple. Un autre problème existe. Les mises à jour de ChatGPT datent de plus d'un an. L'application reconnaît ses limites et suggère de consulter les classements et recommandations des spécialistes du jouet pour l'année 2023. Dans les magasins de jouets, les vendeurs cherchent naturellement à connaître le profil de l'enfant pour trouver le cadeau parfait. Alors, l'IA risque de ne pas pouvoir rivaliser face au plus de 6 000 vendeurs mobilisés ans les magasins de jouets pour les fêtes. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Fortin, C. Blanquart