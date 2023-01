Intelligence artificielle : le robot qui pense et parle pour vous

Dire que je vois mon chef demain, je sais jamais quoi lui dire. Mais cette fois, c’est différent. Ce site à réponse à tout, vraiment à tout et n’importe quoi. Il peut répondre en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Une révolution qu’on doit à une firme américaine à but non-lucratif. « Chat GPT », c’est une intelligence artificielle, une sorte de robot programmé et entraîné pour dialoguer de la façon la plus humaine possible. Le monde d’après a déjà commencé dans certaines entreprises. Michel Ruiz, cofondateur de Kaviar Tech, utilise le site tous les jours au travail, notamment, pour faire de la pub aux clients. Heureusement, Chat GPT a beaucoup d'idées. Pour fonctionner Chat GPT à scanner des centaines de milliards de texte en tout genre. La quasi-totalité des mots publiés sur Internet depuis sa création jusqu’en 2021. À titre de comparaison, Wikipédia représente à peine 0,6 % de sa base de données. Quels seront les effets d’un tel bouleversement sur notre monde moderne ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, C. Aguilar, N. Clerc