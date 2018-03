Intelligence artificielle : la prochaine révolution ?

C'est un rapport de 240 pages, consacré à l'intelligence artificielle. Il est signé Cédric Villani, député mais surtout lauréat de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Le gouvernement a donc promis d'investir un milliard et demi d'euros pour développer ces nouvelles technologies en France. Comment seront-elles utilisées ? Vont-elles détruire des emplois, jusqu'alors occupés par des êtres humains ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.