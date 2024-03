Intelligence artificielle : une terroriste arrêtée après 30 ans de cavale

Escortée par des policiers armés, nous apercevons à l’image, l’une des femmes les plus recherchées d’Allemagne. Accusée d’avoir participé à des meurtres, des braquages et des attentats dans les années 90, Daniela Klette a été interpellée il y a quelques jours, puis transférée en hélicoptère jusqu'en prison. La fin, de 30 ans de cavale, pendant lesquels cette femme a échappé aux autorités. Elle était en fait cachée sous leurs yeux, dans un immeuble de Berlin, sous une fausse identité. Aujourd’hui âgée de 65 ans, elle n’avait jamais éveillé les soupçons de ses voisins. Chez elle, les enquêteurs vont pourtant trouver une grenade, un pistolet et des munitions. L'intelligence artificielle a-t-elle servi à la retrouver ? Il y a quelques mois, des journalistes s'étaient lancés à sa recherche. L'un d’eux, Michael Colborne, a fait vieillir son visage de 30 ans. Grâce à un second logiciel de reconnaissance faciale, accessible à tous, il l’avait comparé à des milliers d'autres en ligne. Daniela, avait changé d'identité pour se faire appeler “Claudia”. Son visage était apparu ici et là sur les réseaux sociaux, au fil des années. Elle y partageait sa passion pour le Brésil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais