Intempéries : 27 départements toujours en vigilance

Un rideau de grêle s'est abattu en fin d'après-midi dans l'Eure-et-Loir. L'épisode est court, dix minutes à peine. Le même scénario est observé dans le Cantal où une automobiliste s'est fait surprendre. Dans la Nièvre, certaines routes sont inondées. Le résultat de violents orages qui ont traversé toute la France depuis lundi soir. De la pluie par endroits, mais aussi de la grêle. Certaines voitures ont même roulé entre les blocs de glace. À Imphy, 30 cm de grêles sont tombés. Le toit de la piscine Amphélia n'a pas résisté. "Avec le poids, la poutre principale a lâché. Pas de blessé, évacuation dans les règles et plus de peur que de mal", indique le directeur Samir Lassiri. Le Café du centre a aussi été inondé. Les pompiers ont évacué 30 cm d'eau. Le propriétaire Narciso Da Costa est désemparé. "Je n'ai jamais vécu ça. Franchement, quand j'ai vu ce flot de cette rivière tombée de la rue, c'est énorme et impressionnant", se confie-t-il. Dans le Cher et dans les Yvelines, une tempête de grêle s'est abattue. Des grêlons de la taille d'une balle de golf n'ont pas fait de gros dégâts. Par certains endroits, des rafales de vent ont atteint plus de 90 km/h. TF1 | Reportage M. Alibert, E. Payro, G. Martin, N. Mariel